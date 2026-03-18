ВС России ударили по украинским боевикам в районе села Храповщина в Сумской области. В результате разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряла боеспособность, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Силовики проанализировали некрологи и выяснили, что родственники погибших украинских военных пожаловались на невозможность эвакуировать тела. О поражении роты стало известно от единственного выжившего.

Подразделение состояло из идейных неонацистов, которые получили боевой опыт еще до начала спецоперации.

Ранее группировка войск «Север» зачистила более 300 зданий и подвалов в селе Сопычи под Сумами. Штурмовики освободили населенный пункт после того, как прорвали оборону ВСУ при поддержке артиллерии.

Военные обстреляли украинские огневые позиции и опорные пункты, операторы БПЛА уничтожили боевую технику и живую силу. После этого военные провели зачистку села и прилегающей территории.