Военнослужащие группировки «Север» в Сопычах зачистили более 300 зданий и подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, бойцы прорвали оборону врага и освободили населенный пункт в Сумской области. Штурмовики действовали при поддержке артиллерии, которая уничтожала огневые позиции и опорные пункты противника.

Операторы беспилотников успешно поражали боевую технику и живую силу украинской стороны. В ходе боев они уничтожили несколько боевых машин.

«Закрепившись в населенном пункте, военнослужащие группировки войск „Север“ провели зачистку более 300 зданий, подвальных помещений, а также прилегающей территории», — уточнили в Минобороны.

Ранее российские военные ударили по энергетическим и транспортным объектам ВСУ. Целью также стали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.