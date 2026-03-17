Группировка «Север» зачистила более 300 зданий и подвалов в Сопычах
Военнослужащие группировки «Север» в Сопычах зачистили более 300 зданий и подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, бойцы прорвали оборону врага и освободили населенный пункт в Сумской области. Штурмовики действовали при поддержке артиллерии, которая уничтожала огневые позиции и опорные пункты противника.
Операторы беспилотников успешно поражали боевую технику и живую силу украинской стороны. В ходе боев они уничтожили несколько боевых машин.
«Закрепившись в населенном пункте, военнослужащие группировки войск „Север“ провели зачистку более 300 зданий, подвальных помещений, а также прилегающей территории», — уточнили в Минобороны.
Ранее российские военные ударили по энергетическим и транспортным объектам ВСУ. Целью также стали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.