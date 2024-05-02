Разведка США признала потенциал ВС РФ для прорыва на двух направлениях СВО | 360°

Важное 02 мая 2024, 17:06 Разведка США признала потенциал ВС РФ для прорыва на двух направлениях СВО Директор нацразведки США Хайнс: у ВС России есть потенциал для прорыва у Донецка РИА «Новости»

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Американская разведка признала, что у ВС России есть потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях. Российские войска достигли прогресса в ходе спецоперации, отметила директор нацразведки Аврил Хайнс во время слушаний в комитете сената.

«Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — процитировало ее РИА «Новости».

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Она добавила, что Соединенные Штаты наблюдают на линии боестолкновения сдвиг «в пользу Москвы». США ожидают разрешения ситуации в скором времени, но когда именно конфликт завершится, пока судить сложно, подытожила Хайнс.

Ранее RT писал, что военнослужащие российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи по переднему краю. Удалось полностью освободить село Бердычи в ДНР.