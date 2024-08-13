Разработкой нападения ВСУ на Курскую область руководили американцы

Разработкой нападения ВСУ на Курскую область занимались американские военные, в боях задействовали иностранных наемников. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

«Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — добавил он.

Накануне Следственный комитет России заявил, что украинские боевики использовали на территории региона оружие и технику, предоставленные им странами НАТО.

Кроме того, украинский военнопленный, представившийся Романом Полторацким, заявил, что при переходе границы слышал в радиоэфире английскую, польскую и, предположительно, французскую речь, из чего сделал вывод, что в нападении участвовали наемники из третьих стран.