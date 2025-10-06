«Князь Вандал» снова залетел в гости к ВСУ. Что это за дрон и почему им так восхищаются
Инженер Иванов: дрон «Князь Вандал» в Краматорске улетел дальше, чем обычно
В Краматорске оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал» впервые атаковал технику ВСУ. Удар был точечным — никакого урона гражданским объектам. В его характеристиках и боевых возможностях разбирался 360.ru.
О применении такого вида беспилотника сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он поразил военный автомобиль на Парковой улице. Летел БПЛА, предположительно, недалеко: от Краматорска до линии фронта примерно 16 километров.
В его работе впечатляет все — дальность, точность и даже качество видео.
В чем особенность оптоволоконных дронов
Инженер-конструктор, создатель ударного дрона «Овод» Андрей Иванов в беседе с 360.ru отметил, что прежде всего нужно понять, в чем особенности оптоволоконного БПЛА, чем он отличается от беспилотника на радиоуправлении и как передает настолько четкое и качественное изображение.
Основное отличие, объяснил специалист, заключается в том, что классические устройства управляются по радио: есть передатчик по видео и приемник по управлению. Дальность в таком случае обусловлена качеством связи и грузоподъемностью конкретно взятого устройства.
Оптоволоконная история — это когда дроны на проволоке, в буквальном смысле на привязи летят, управляются через те же самые органы управления, но с помощью оптоволоконной нити.
Андрей Иванов
Собеседник 360.ru пояснил, что создатели БПЛА «Князь Вандал Новгородский» фактически перелистнули страницу в дроностроении.
«Особенность в том, что дрон на оптоволокне в данном случае улетел дальше, чем обычно. Обычно он летает в пределах 15-20 километров, а тут очевидно дальность была где-то под 20-25 километров. Это некая такая диковина», — сказал он.
Иванов выразил уверенность, что достигнутый результат не предельный: в скором времени можно ожидать применение таких БПЛА и дальше — и на 30, и на 35 километров. К тому же, дрону «на проводе» не страшны помехи — воздействовать попросту не на что, непосредственно остается только связь с оператором.
Идеальное средство радиоэлектронной борьбы для оптоволоконного дрона — это ножницы, когда мы берем и обрезаем нить. В любом другом случае на скоростях света он пройдет.
Андрей Иванов
На борту беспилотника, добавил Иванов, размещают оптоволоконную катушку определенного веса, в процессе полета она разматывается.
«Нить ложится на проезжую часть, ветки деревьев, поля. <…> Единственный, еще раз повторю, способ пресечь деятельность данного устройства — разорвать или запутать эту нить, создав таким образом интерференцию света, чтобы не прошел сигнал», — сказал он.
Инженер-конструктор также оценил вопрос о том, насколько заметен БПЛА. Груженый дрон, по его словам, далеко слышен.
«Если данное устройство полетело 20-25 километров, это большое устройство», — подчеркнул он.
Что известно о БПЛА «Князь Вандал»
- Оптоволоконный FPV-дрон разработали в научно-производственном центре «Ушкуйник» в Великом Новгороде в 2024 году.
- Сигнал российского боевого БПЛА невозможно заглушить из-за специфики его управления.
- Беспилотники этого типа использовали в том числе в Курской области, они успешно показали себя на фронте, уничтожив большое количество вражеской техники.
- С августа 2024-го дроны «Князь Вандал» в зоне спецоперации ликвидировали технику НАТО на сумму более двух миллиардов долларов.
- Название дрона связано с легендарным князем Вандалом Новгородским — одним из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.