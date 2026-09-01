Разгоревшийся пожар после атаки БПЛА в Ленобласти потушили

Пожар, который разгорелся в порту Усть-Луги Ленинградской области после атаки БПЛА, потушили. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко .

По словам губернатора, никто не пострадал.

В ночь на 1 сентября в Ленобласти отразили массированную атаку беспилотников. Над регионом сбили 52 дрона: обошлось без жертв. Глава региона также сообщил о пожаре и повреждениях в портовой зоне Усть-Луги.

После ударов БПЛА по Новокуйбышевску Самарской области в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Большую часть сбили военные и мобильные огневые группы. Несколько жилых домов получили повреждения, однако обошлось без жертв, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.