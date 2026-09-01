Режим ЧС ввели в Новокуйбышевске после атаки украинских БПЛА
В Новокуйбышевске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».
«Сегодня жители нескольких городов Самарской области проснулись от звука работы ПВО. Большая часть беспилотников ВСУ была сбита военными и мобильными огневыми группами», — написано он.
Несколько жилых домов получили повреждения, обошлось без жертв. Власти развернули оперативный штаб, губернатор взял ситуацию на контроль. Он пообещал, что жителям окажут необходимую помощь.
Массированную атаку БПЛА отразили ночью 1 сентября в Ленинградской области. Средства ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника.