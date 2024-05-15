Растянут на три тысячи километров. В Раде испугались возможностей российской армии | 360°

15 мая 2024, 04:40
Растянут на три тысячи километров. В Раде испугались возможностей российской армии
Депутат Рады Костенко: РФ может растянуть украинские войска по всей линии фронта
Россия способна растягивать войска Украины по всей линии боевого соприкосновения, которая насчитывает более трех тысяч километров. По словам секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Романа Костенко — это является угрозой для ВСУ, передало РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России, находя слабые места противника на харьковском направлении, могут перебрасывать туда резервы и продавливать украинскую оборону.
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«Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание — что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область», — сказал он.
По его словам, российская армия понимает, в какие места украинская сторона отправляет резервы, поэтому может атаковать другое место. В итоге ВС РФ могут растянуть войска ВСУ, чтобы армия Украины хаотично реагировала на все направления.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* признал, что в Харьковской области нет укреплений и минных полей. По его словам, это зона ответственности министра обороны. Сложившаяся обстановка под Харьковом показывает «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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