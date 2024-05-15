Растянут на три тысячи километров. В Раде испугались возможностей российской армии | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 04:40 Растянут на три тысячи километров. В Раде испугались возможностей российской армии Депутат Рады Костенко: РФ может растянуть украинские войска по всей линии фронта РИА «Новости»

Читать 360 в

Россия способна растягивать войска Украины по всей линии боевого соприкосновения, которая насчитывает более трех тысяч километров. По словам секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Романа Костенко — это является угрозой для ВСУ, передало РИА «Новости».

Он отметил, что ВС России, находя слабые места противника на харьковском направлении, могут перебрасывать туда резервы и продавливать украинскую оборону.

Реклама

«Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание — что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область», — сказал он.

По его словам, российская армия понимает, в какие места украинская сторона отправляет резервы, поэтому может атаковать другое место. В итоге ВС РФ могут растянуть войска ВСУ, чтобы армия Украины хаотично реагировала на все направления.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* признал, что в Харьковской области нет укреплений и минных полей. По его словам, это зона ответственности министра обороны. Сложившаяся обстановка под Харьковом показывает «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.