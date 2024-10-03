Рассуждения политиков Запада о красных линиях России назвали безответственными

Рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать красные линии России, являются безответственными. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чьи слова привело Lenta.ru.

«У целого ряда безответственных политиков Запада есть мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России им не следует соблюдать каких-либо красных линий», — отметил глава СВР.

По его словам, это отражают дискуссии о возможности использования дальнобойных ракет Запада для ударов вглубь России.

Ранее Нарышкин заявил о совместном противодействии России и Азербайджана международному терроризму, нелегальной миграции и обороту оружия. По отношению к гражданам двух стран за границей зафиксировали расширение подрывной деятельности.