Азербайджан и РФ предотвратили «провокационную угрозу» против российского дипломата

Спецслужбы РФ и Азербайджана совместно предотвратили «провокационную угрозу» со стороны США против российского дипломата. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Перечень угроз и вызовов, которые нам приходится рассматривать и противодействовать — международный терроризм, нелегальная миграция, нелегальный оборот оружия, наркотиков, также подрывная деятельность отдельных государственных структур и негосударственных организаций», — рассказал Нарышкин.

По его словам, эти силы недовольны самостоятельной и суверенной политикой России и Азербайджана. В последнее время разведка зафиксировала расширение подрывной деятельности по отношению к гражданам двух стран за границей.

На прошлой неделе посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы покинул свой пост после 18 лет работы.