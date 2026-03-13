Герой России Ярашев: мать и бабуля расплакались, когда впервые вышел на связь

Герой России Сергей Ярашев, оборонявший в одиночку позицию в ДНР 68 дней, рассказал, что семья обрадовалась, когда он впервые вышел на связь. В беседе со спецкорреспондентом RT Валентином Горшениным он признался, что близкие не сдержали эмоций.

Он рассказал, что вышел на связь сразу, как появился интернет.

«Мать вообще расплакалась, разревелась. Бабуля расплакалась. Она говорит: вот все — теперь корвалол пить перестану», — поделился он.

До этого мать Ярашева рассказала, что перед выходом на боевое задание сын позвонил ей и пообещал вернуться. Женщина добавила, что сейчас он мечтает после излечения вернуться в строй, к своим ребятам.

Ранее замкомандира бригады майор Вадим Поздняков рассказал, что ответил Ярашев на предложение украинских боевиков сложить оружие и сдаться. Боец отправил их «по-русски далеко» и вступил в бой.