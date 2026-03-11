Мать бойца СВО, державшего опорник 68 дней, рассказала о его обещании
Мать Героя России Ярашева: сын позвонил перед заданием и пообещал вернуться
Мать Героя России Сергея Ярашева рассказала о его обещании. Об этом сообщил телеграм-канал «RT на русском».
«Он мечтает уже через пару месяцев в строй вернуться, к своим ребятам отправиться», — сказала она.
Женщина рассказала, что ее сын еще в школьные годы спасал животных и выручал друзей в трудные времена. Она призналась, что нисколько не удивилась тому, что он совершил подвиг в зоне спецоперации, ведь это в его характере.
Перед выходом на боевое задание, вспомнила она, сын ей позвонил и пообещал, что вернется и предупредил, что связи с ним не будет несколько дней. Семья все это время его ждала.
По словам женщины, жалко, что сыну ампутировали обе ступни, но главное — он остался живым.
Ярашев в одиночку удерживал опорник в районе села Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней. Еду и боеприпасы ему доставляли коптерами. После эвакуации молодому человеку ампутировали обе ступни из-за обморожения.
Президент России Владимир Путин поручил наградить Ярашева звездой Героя России. Он также получит премию имени Тиграна Кеосаяна.