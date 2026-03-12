«По-русски далеко-далеко». Герой России Ярашев крепким словом ответил на предложение ВСУ о сдаче

Военнослужащий Сергей Ярашев на предложение ВСУ сдаться отправил противника «по-русски далеко», после чего вступил в бой. Об этом заявил заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков, чьи слова привела пресс-служба Минобороны России.

Поздняков рассказал, что украинские военные подошли к российским бойцам и предложили им сложить оружие. В ответ Ярашев отказался выполнять это требование.

«Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко», — вспомнил он.

После этого, по его словам, завязалась перестрелка. Ярашев уничтожил двух украинских боевиков, после чего группа ВСУ отступила.

Военнослужащий из Самары в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении. Еду и боеприпасы ему доставляли коптерами. За мужество и героизм при исполнении воинского долга президент России присвоил рядовому Ярашеву звание Героя Российской Федерации.