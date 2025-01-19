Новая американская администрация признает, что Россия сможет сохранить за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times .

Авторы статьи отметили, что большинство чиновников из окружения действующего президента США Джо Байдена и избранного лидера страны Дональда Трампа в частном порядке признают, что Россия оставит за собой освобожденные на Украине территории.

«В рамках перемирия Россия, скорее всего, сохранит свои войска примерно на 20% Украины», — заявили в публикации.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер сказал, что Украину заставят отказаться от идеи вернуть силой освобожденные Россией территории во время спецоперации. За 2024 год ВС России освободили в зоне проведения СВО и в Курской области 214 населенных пунктов.