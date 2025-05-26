Раскрыто число россиян, вернувшихся с территории Украины после начала СВО

Почти 4,5 тысячи россиян вернулись с подконтрольной Украине территории с начала спецоперации. За это время состоялись 39 обменов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны и аппарата уполномоченного по правам человека
«Возвращены не менее 4492 россиян, из них одна тысяча возвращена во время последнего на данный момент обмена 23–25 мая, который стал крупнейшим за все время», — говорится в материале.
Ранее в Минобороны заявили о выполнении Россией достигнутых в Стамбуле договоренностей с Украиной. На родину из украинского плена вернулись 880 военных и 120 гражданских лиц.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко также сообщил об освобождении бывшего мэра Чайковского Алексея Третьякова. Последний попал в украинский плен осенью 2023 года.
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