В Минобороны заявили о выполнении стамбульских договоренностей

Замминобороны Фомин: стамбульские договоренности с Украиной об обмене выполнены

Россия полностью выполнила достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной об обмене военнопленными. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Достигнутые в Стамбуле 16 мая договоренности в части обмена выполнены в полном объеме», — подчеркнул военный.

Фомин добавил, что из украинского плена в Россию в течение 23, 24 и 25 мая вернулись 880 военных и 120 мирных граждан.

Замглавы ведомства выразил надежду, что проведенный обмен поспособствует благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования.

«Отдельно хотел бы поблагодарить власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие», — заключил он.

Ранее освобожденные из плена российские военные поблагодарили президента России Владимира Путина за возвращение домой.