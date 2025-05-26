Бывший мэр Чайковского вернулся на родину из украинского плена

В рамках заключительного этапа обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» на родину вернулся бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Среди освобожденных есть и давний мой знакомый и бывший коллега, экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, обращение от родственников которого поступило ко мне еще в сентябре 2023 года», — написал Сапко.

Он добавил, что уже поговорил с его женой по телефону. Третьяков также выходил на связь.

Служивший в батальоне «Ахмат» Третьяков попал в украинский плен осенью 2023 года. В зону спецоперации он отправился 7 сентября, а спустя две недели его пленили. В украинском плену Третьяков провел полтора года.

Третьяков занимал пост мэра Чайковского с 2014 по 2018 год. В 2019 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, обвинив в превышении должностных полномочий. Спустя год его отпустили по УДО.

Ранее российские военные, вернувшиеся на родину, рассказали о пытках и избиениях в украинском плену.