Алаудинов: в Курскую область бойцов ВСУ заводили наемники из иностранных ЧВК

Операцию вторжения ВСУ в Курскую область изначально срежиссировали в Североатлантическом альянсе, а заводили украинских военных на территорию России представили иностранных частных военных компаний. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, операцию разработал комитет штабов блока НАТО.

«Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные служащие войск НАТО», — отметил Алаудинов.

Офицер добавил, что уже во время захода противника в курское приграничье они заметили большое количество западных наемников.

До этого Алаудинов рассказал, что на Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты и нанесла большие потери ВСУ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о ликвидации на Суджанском направлении одного танка, боевой бронированной машины, пушки и еще «по мелочи» техники ВСУ.