Раскрыта причина уничтожения ВСУ истребителя F-16 летом 2024 года

«Основная причина инцидента — отсутствие системы Link 16, позволяющей пилотам передавать военным на земле информацию о своем местоположении», — говорится в материале.

В статье указано, что истребитель уничтожили дружественным огнем, хотя Украина официально этого не признавала.

Тактическая сеть Link 16 необходима, чтобы пилоты передавали военным на земле свою геолокацию. В противном случае они могут попасть под «дружественный» обстрел ракетами или беспилотниками.

Издание отметило, что в администрации действующего на тот момент президента США Джо Байдена скрыли эту значимую технологию. Кроме того, систему вообще убрали на ЗРК Patriot.

В августе 2024 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что командование ВСУ пытается скрыть информацию о крушении F-16. По ее словам, это уже был третий подобный случай гибели пилота и утраты техники. Тогда погиб военный летчик Алексей Мес с позывным Лунная рыба.