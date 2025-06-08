Раскрыта новая тактика России при ударах по объектам на Украине

Россия применила новую стратегию в ударах по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила газета The New York Times .

Авторы материала заявили, что Россия атаковала Харьков десятками беспилотников и ракетами. Цель — прорвать противовоздушную оборону и дать войскам возможность продвинуться.

«Местные власти заявили, что в течение 90 минут Россия нанесла удар по городу почти 50 беспилотниками, двумя ракетами и четырьмя планирующими бомбами, мощным управляемым оружием, несущим сотни фунтов взрывчатки», — написали авторы материала.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью в городе прогремело 40 взрывов. Он назвал это удары «самой мощной атакой» с начала спецоперации.

Россия нанесла массированный удар по сети тоннелей в Харькове. В зону поражения попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке беспилотников.

Взрывы прогремели также в районе Харьковского авиационного завода и рядом с железнодорожными станциями, куда прибыли составы с боеприпасами и военной техникой.

Ранее агентство Reuters написало, что в США полагают, что ответом России на теракты ВСУ будет масштабный и многоцелевой удар.