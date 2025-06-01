Раскрылась страшная для Украины уловка России на переговорах

Ни на какие уступки Россия на переговорах не пойдет, даже если Украина попытается выдвинуть собственные условия в Стамбуле. Такой прогноз в эфире Dialogue Works дал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что Кремль свои требования обозначил четко и заранее. Это признание четырех новых регионов российскими. Украину требуют вывести свои силы и устранить из своих властей нацистов.

По словам Джонсона, Киев на такие условия вряд ли пойдет.

Бывший аналитик убежден: если украинские власти не согласятся на предложенные варианты, Россия продолжит военные действия до тех пор, пока не добьется своих целей полностью, просто не дипломатическим путем, а на поле боя.

Россия и Украина могут встретиться за переговорным столом уже 2 июня. Предположительно, мероприятие пройдет в офисе президента Турции.