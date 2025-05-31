Стало известно место проведения второго раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины может пройти в офисе президента Турции

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится скорее всего в рабочем офисе президента Турции в Стамбуле. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Скорее всего, снова в рабочем офисе в Долмабахче», — сообщил собеседник агентства.

Офис президента расположен недалеко от дворца Долмабахче, в одном из самых оживленных уголков города. Первый раунд переговоров освещали около 250 журналистов, затрудняющих передвижение местных жителей и туристов.

Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник, 2 июня. Российскую делегацию возглавит, как и прежде, помощник президента Владимир Мединский.

Россия предложила возобновить прямые двусторонние переговоры с Украиной без участия третьих стран. Поэтому ничье посредничество, даже Турции, в этом процессе не рассматривается, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД выразили признательность Турции за предоставление площадки, но о посредничестве речи не идет.