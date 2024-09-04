Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» ликвидировали скопление живой силы, точку взлета и пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале .

«Средства объективного контроля подтвердили поражение целей», — отметили в публикации ведомства.

Также в посте министерства прикрепили кадры с места событий. На них видно, как российская техника осуществляет работу.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ в течение недели потеряли примерно 16 910 военных в зоне спецоперации. По данным ведомства, больше всего потерь украинская армия понесла на Донецком направлении. Там за неделю их войска лишились до 3720 военнослужащих. В ЛНР подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали свыше 3450 солдат противника.