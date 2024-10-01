Минобороны сообщило об уничтожении «Гиацинтами» техники ВСУ под Курском

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» продолжают уничтожать бронетехнику Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России также ликвидируют скопления живой силы врага и огневые средства поражения.

«Артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы. Огневое поражение ведется на дальности в несколько десятков километров», — рассказали в Минобороны.

Расчеты «Гиацинт-Б» работают совместно с подразделениями БПЛА. После разведки артиллеристы получают точные координаты скоплений противника и незамедлительно атакуют позиции ВСУ.

В Николаевской области российские войска ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожили эшелон со снарядами для украинской армии. Среди боеприпасов были снаряды западного производства.

Ранее расчет «Искандер-М» ликвидировал склады боеприпасов для ракетных комплексов Вооруженных сил Украины в Днепропетровске. В хранилищах находились снаряды для ОТРК «Гром» и РСЗО «Ольха».