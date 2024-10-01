«Искандер-М» ударил по месту разгрузки эшелона ВСУ в Николаевской области

Российские войска ударом «Искандер-М» уничтожили эшелон со снарядами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале .

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области», — заявили в пресс-службе.

В итоге бойцы уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, среди них были снаряды западного производства. Также в ведомстве предоставили видео с места событий. На кадрах видно удар ВС РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчет «Искандер-М» уничтожил склады боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. В результате удара ликвидировали три хранилища со снарядами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников различных модификаций.