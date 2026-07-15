Расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» ликвидировали огневые позиции и колонны снабжения украинской армии в Запорожской области. Кадры с работой военных опубликовала пресс-служба Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили позицию и артиллерийское орудие ВСУ на Краснолиманском направлении.

Еще в министерстве заявили, что российские войска групповым ударом поразили два цеха по производству дронов в порту Одессы. Помимо этого, ВС России уничтожили контейнеровоз и сухогруз в порту «Черноморск», которые отправляли грузы для украинских боевиков.

Накануне в оборонном министерстве отметили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Например, на рейде одесского порта поразили три сухогруза.