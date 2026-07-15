ВС России поразили два цеха по сборке БПЛА в порту Одессы

Российские военные групповым ударом поразили два цеха по производству беспилотников в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На территории порта „Одесса“ поражены два цеха по сборке и производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе по узловой сборке БПЛА средней дальности UJ-22 компании „Укрджет“», — заявили в ведомстве.

Также ВС России поразили контейнеровоз и сухогруз в порту «Черноморск», которые доставляли грузы для боевиков ВСУ.

«В порту „Днепро-Бугский“ Николаевской области в момент выгрузки поразили два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны рапортовало о поражении объектов инфраструктуры в порту «Южный», резервуаров с топливом для обеспечения техники ВСУ. Также ударные беспилотники «Герань» повредили три сухогруза на рейде у Одессы.