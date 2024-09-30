Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили польскую САУ Krab в зоне спецоперации

МО: расчет «Гиацинт-С» уничтожил польскую гаубицу Krab и боевиков ВСУ в зоне СВО

Российские военные из группировки войск «Запад» уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Отличились расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы ВСУ замаскировали самоходку, но российская разведка ее обнаружила с помощью беспилотников, точно передающих координаты позиций противника.

«Работаем интенсивно. В основном по артиллерийским орудиям. Наша задача всегда как можно быстрее выехать на боевую позицию и заставить противника замолчать», — рассказал командир огневого взвода с позывным Жига

После проведения боевой стрельбы расчет сменил огневые точки на запасные для восполнения боекомплекта, а также исключения нанесения украинскими боевиками ответной атаки. Видео удара выложили «Известия».

Ранее в Харьковской области оператор FPV-дрона уничтожил украинский дрон «Баба Яга», причем прямо в воздухе, взяв его на таран.