Расчет «Тосочки» уничтожил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили опорник ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 „Тосочка“ группировки войск „Центр“ ударом реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ поддержали действия штурмовых подразделений на Авдеевском направлении», — сообщило оборонное ведомство.

Расчет совершил марш на огневую позицию и навел установку на цель. Затем российские военные при помощи системы управления огнем дали залп снарядами по позициям украинских боевиков, причем на дистанцию до 20 километров.

Минобороны добавило, что расчеты беспилотников корректировали и контролировали поражение цели в режиме реального времени.

Ранее российские бойцы устроили засаду в районе Торецка, уничтожив группу спецназа ВСУ. Украинские боевики передвигались на американском бронеавтомобиле Humvee.