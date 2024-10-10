Артиллерийский дивизион Ленинградского гвардейского полка группировки «Запад» уничтожил за лето на Купянском направлении около 200 бойцов ВСУ и успешно поразил несколько вражеских расчетов БПЛА. Об этом сообщил РИА «Новости» артиллерист с позывным Неман.

«По результатам летней кампании только наш дивизион уничтожил около 200, скажем так, боевиков противника. Было непросто: наработали умения, навыки. Теперь переходим на более сложный уровень», — рассказал он.

Командира расчета с позывным Метро и топографа-вычислителя артдивизиона с позывным Неман за успешное выполнение боевых задач на гаубице Д-30 наградили Георгиевским крестом IV степени и медалью Жукова. Дальше расчет продолжит участвовать в боевых действиях на новом орудии — «Гиацинт-Б».

По словам командира гаубичного дивизиона Ленинградского полка с позывным Ока, сейчас практически все машины оборудованы РЭБ-установкой. Расчет работает с закрытых огневых позиций, то есть орудия уже установлены на позициях. Бойцы выбегают и оперативно стреляют. На каждый выстрел отводится девять секунд.

Ранее артиллеристы группировки «Восток» применили буксируемые пушки Д-74 в боях против ВСУ на Угледарском направлении.