Российские артиллеристы использовали буксируемые пушки Д-74 в боях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск „Восток“ из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара украинским формированиям», — отметили в ведомстве.

Артиллеристы оборудовали на Угледарском направлении замаскированные укрепления. Это помогает защитить технику и личный состав от снарядов противника, ветра и дождя.

По словам командира орудия с позывным Седой, в ходе спецоперации по освобождению Угледара артиллеристы поразили живую силу ВСУ в укрытиях и бронетехнику.

Старший наводчик Д-74 с позывным Зема рассказал, что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 25 километров. Для пристрелки орудия военнослужащим достаточно сделать три выстрела.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в распоряжении ВСУ находятся беспилотники, способные летать на расстояние до 1800 километров. Атаки с применением этих дронов станут частью стратегии украинской армии против России.