Раненный в зоне СВО журналист Скуратов записал видео из операционной

В Курской области корреспондент Михаил Скуратов получил осколочные ранения, но остался жив. О своем состоянии он рассказал в видео ТАСС .

«У меня все хорошо. Небольшое ранение осколочное голени, плеча, но мягкие ткани без повреждений, костей, сухожилий, кровеносных сосудов крупных», — сообщил он.

На видео с кушетки Скуратов сказал, что врач обследует его голень. Дальнейшее лечение журналисту назначат на следующий день.