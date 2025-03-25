Раненный в зоне СВО журналист Скуратов записал видео из операционной

Фото: РИА «Новости»

В Курской области корреспондент Михаил Скуратов получил осколочные ранения, но остался жив. О своем состоянии он рассказал в видео ТАСС.

«У меня все хорошо. Небольшое ранение осколочное голени, плеча, но мягкие ткани без повреждений, костей, сухожилий, кровеносных сосудов крупных», — сообщил он.

На видео с кушетки Скуратов сказал, что врач обследует его голень. Дальнейшее лечение журналисту назначат на следующий день.

Корреспондент ТАСС получил ранение при работе в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн назвал это подлым ударом украинских нацистов.

Ранее в зоне СВО погиб работавший в Харьковской области на Купянском направлении 29-летний журналист «Известий» Александр Федорчак. МИД России пообещал добиться реакции на его гибель от таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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