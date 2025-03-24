Захарова назвала преступлением против свободы слова гибель журналиста Федорчака

Россия не даст предать забвению очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчука в зоне специальной военной операции.

Она подчеркнула, что российские дипломаты помешают «стратегическому молчанию», проплаченному западными кураторами.

«Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — заявила Захарова в комментарии «Известиям».

Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.

О гибели работавшего Харьковской области журналиста «Известий» Александра Федорчака стало известно в понедельник, 24 марта.

В редакции заявили, что журналист погиб в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Последний репортаж погибшего журналиста вышел в эфир накануне.