Раненый российский боец в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ

Штурмовик Буддист в одиночку и без связи разнес два блиндажа ВСУ у Часова Яра

Раненый боец с позывным Буддист в одиночку и без связи уничтожил два блиндажа с боевиками ВСУ в районе Часова Яра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир 2-й МСБ ТРО 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

По его словам, они с напарником отправились на боевое задание в район Часова Яра. По пути их ранило. Буддисту прилетел осколок в правую руку, а товарищу — в ногу. Он оказал напарнику медицинскую помощь, наложив жгут, и отвел в безопасное место.

После этого Буддист доложил командиру об обстановке. На вопрос, сможет ли он выполнить боевую задачу в одиночку, ответил, что да.

Боец рассказал, что при подходе к блиндажу у него «слетела» радиостанция. Он предположил, что у боевиков ВСУ, вероятно, стояли РЭБ, поэтому он остался без связи.

«Я увидел силуэты, движущиеся в блиндаже, и начал незамедлительно их обрабатывать. Я закинул им [гранаты], сдетонировал боекомплект, и блиндаж взорвался. Потом я сразу подошел ко второму и сделал точно так же», — рассказал Буддист.

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