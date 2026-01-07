Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 7 января

Власти Днепропетровска сообщили о мощных взрывах в городе

Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске в ночь на 7 января. Местные мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что город попал под массированный удар, называются и предположительные цели такой атаки.

В Минобороны России никакую информацию об ударах по военной инфраструктуре в Днепропетровске не подтверждали. Украинская пресса пишет, что сразу несколько беспилотников успешно поразили ряд объектов.

Это, по данным СМИ Украины, привело не только к многочисленным взрывам, но и к сильным пожарам. Очаги возгорания фиксировались в нескольких районах города.

Над промышленными кварталами поднимаются столбы густого черного дыма. Местные власти уверяют, что город оказался под ударом дронов-камикадзе.

Ситуация в регионе остается критической. По данным изданий Украины, взрывы гремели также и в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранее Воздушные силы ВСУ объявляли об угрозе применения ударных БПЛА именно по этому направлению.

Несмотря на попытки подразделений противовоздушной обороны отразить налет, сообщения о детонациях продолжают поступать из разных районов области. Предположительно, у Днепропетровска заметили еще около 10 дронов.

