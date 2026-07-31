Раненного в ЛНР иеромонаха Илариона отправят на лечение в Москву

РИА «Новости»: иеромонаха, пострадавшего при атаке в ЛНР, отправят в Москву

Иеромонаха Илариона, получившего осколочное ранение ноги при атаке американского БПЛА Hornet в ЛНР, в ближайшие дни отправят на лечение в Москву. Об этом рассказал благочинный Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонах Ианнуарий в беседе с РИА «Новости» .

Иеромонах Иларион (Качур) служил помощником командира по работе с верующими военнослужащими одной из российских войсковых частей.

Он также был настоятелем храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.

«Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву», — рассказал схииеромонах.

Во вторник в Троицком районе ЛНР американский БПЛА Hornet атаковал автомобиль, в котором находились священнослужитель и насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов). Рафаил погиб.