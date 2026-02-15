Раненный при ударе ВСУ житель поселка Центральный в ЛНР умер в больнице

Число пострадавших при атаке ВСУ поселка Центральный в ЛНР выросло до 23

Врачи не смогли спасти жителя поселка Центральный в Луганской Народной Республике, получившего множественные ранения во время прилета украинских беспилотников в минувшую субботу, 15 февраля. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пищенко .

Она добавила, что число раненных в результате атаки вражеских беспилотников за сутки увеличилось до 23 человек. Сегодня за медицинской помощью обратились еще пять жителей Центрального.

Пащенко выразила соболезнования родным и близким погибшего жителя Центрального и пожелала остальным скорейшего выздоровления.



Украинские боевики атаковали поселок днем в минувшую субботу, 14 февраля. С места основного удара врачи доставили в Алчевскую центральную районную больницу трех человек с минно-взрывным травмами и осколочными ранениями.

В состоянии средней тяжести в больницы республики поступили пять взрослых и девятилетняя школьница с закрытым переломом предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой.

В день атаки медицинская помощь понадобилась 19 жителям поселка.