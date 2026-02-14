Число пострадавших при ударе беспилотников по ЛНР выросло до 19

Фото: РИА «Новости»

Число пострадавших после удара беспилотников по поселку Центральный Перевальского муниципального округа выросло до 19 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в телеграм-канале.

Все пострадавшие оказались местными жителями, которые во время атаки находились рядом с местом прилета или в домах.

Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии в Алчевскую центральную городскую больницу с минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями.

Шесть человек получили травмы средней степени тяжести, еще часть пострадавших получили помощь в Перевальской центральной районной больнице и отказались от госпитализации. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Отдельно министр уточнила состояние пострадавшего ребенка 2016 года рождения.

«У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья», — написала Пащенко.

В поселке работали бригады скорой помощи, которые проводили подомовые обходы. По словам министра, ситуацию взяли на личный контроль как местные власти, так и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее сообщали о 15 пострадавших. В результате удара в поселке Центральном повреждены десятки жилых домов, здания поселкового совета, школы и почтового отделения.

