Число пострадавших при ударе беспилотников по ЛНР выросло до 19

Минздрав ЛНР: при ударе БПЛА по поселку Центральном пострадали 19 человек

Число пострадавших после удара беспилотников по поселку Центральный Перевальского муниципального округа выросло до 19 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в телеграм-канале .

Все пострадавшие оказались местными жителями, которые во время атаки находились рядом с местом прилета или в домах.

Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии в Алчевскую центральную городскую больницу с минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями.

Шесть человек получили травмы средней степени тяжести, еще часть пострадавших получили помощь в Перевальской центральной районной больнице и отказались от госпитализации. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Отдельно министр уточнила состояние пострадавшего ребенка 2016 года рождения.

«У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья», — написала Пащенко.

В поселке работали бригады скорой помощи, которые проводили подомовые обходы. По словам министра, ситуацию взяли на личный контроль как местные власти, так и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее сообщали о 15 пострадавших. В результате удара в поселке Центральном повреждены десятки жилых домов, здания поселкового совета, школы и почтового отделения.