Ракеты поразили Трипольскую ТЭС: что стало с самой мощной электростанцией Киевской области

Минувшей ночью во время массированной атаки ВС России повреждения получила в том числе и Трипольская ТЭС. Об этом сообщило местное издание «Страна».

«Сегодня ночью ракеты ударили по Трипольской ТЭС под Киевом, пишут областные паблики. Официально это не подтверждалось», — заявили журналисты.

Трипольская ТЭС расположена в 13 километрах югу от Киева около села Триполье и является самой мощной станцией в Киевской области. У этого объекта есть город-спутник — Украинка.

В Киеве после сегодняшней атаки произошел крупный пожар на ТЭЦ-5. Также появлялись данные о возгорании и на ТЭЦ-6. Утром удары продолжились.