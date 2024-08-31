Ракетный удар ВСУ по Белгороду попал на видео

Украинские военные атаковали Белгородскую область. Удары нанесли по оживленной трассе вдали от военных объектов. Видео прилетов показал Telegram-канал «Два майора» .

Атака попала в объектив видеорегистратора. Авто, на которой он закреплен, в 20:05 проезжало в окрестностях поселка Дубовое.

В какой-то момент послышались громкие звуки. По встречной полосе пронеслась загоревшаяся машина. Когда водитель поравнялся с ней, произошел еще один прилет возле обочины.