Ракетный удар ВСУ по Белгороду попал на видео

Украинские военные атаковали Белгородскую область. Удары нанесли по оживленной трассе вдали от военных объектов. Видео прилетов показал Telegram-канал «Два майора».
Атака попала в объектив видеорегистратора. Авто, на которой он закреплен, в 20:05 проезжало в окрестностях поселка Дубовое.
В какой-то момент послышались громкие звуки. По встречной полосе пронеслась загоревшаяся машина. Когда водитель поравнялся с ней, произошел еще один прилет возле обочины.
По информации канала, Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль. Боевики били по оживленной трассе в районе, где нет военных объектов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Погибли пять человек, еще 37 мирных жителей получили ранения. Из них 10 человек госпитализировали в тяжелом состоянии.