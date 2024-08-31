Ракетный удар ВСУ по Белгороду попал на видео

Появилось видео ракетного удара РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду возле Дубового

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные атаковали Белгородскую область. Удары нанесли по оживленной трассе вдали от военных объектов. Видео прилетов показал Telegram-канал «Два майора».

Атака попала в объектив видеорегистратора. Авто, на которой он закреплен, в 20:05 проезжало в окрестностях поселка Дубовое.

В какой-то момент послышались громкие звуки. По встречной полосе пронеслась загоревшаяся машина. Когда водитель поравнялся с ней, произошел еще один прилет возле обочины.

По информации канала, Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль. Боевики били по оживленной трассе в районе, где нет военных объектов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Погибли пять человек, еще 37 мирных жителей получили ранения. Из них 10 человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

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