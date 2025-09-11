Работу школ и крупных ТЦ приостановили в Белгороде

Работу крупных торговых центров и школ в Белгороде приостановили второй день подряд. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, сегодня не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Школы у нас, как и вчера, работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети должны максимально оставаться дома, как те, которые ходят в школы, так и те, которые ходят в детские сады», — сказал он.

Гладков отметил, если такой возможности нет, то воспитатели и учителя находятся в детсадах и школах, готовы принять детей при условии соблюдения осторожности при передвижениях.

«Внимательно относимся к ситуации и реагируем, исходя из поступающей информации. Главное — безопасность, в первую очередь детей», — заключил губернатор.

Утром 11 сентября Минобороны сообщало об уничтожении пяти беспилотников в небе над Белгородской областью в течение ночи.