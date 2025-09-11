Украинские дроны убили мужчину в белгородском селе и ранили шесть жителей региона

Губернатор Гладков сообщил о погибшем и шести раненых после налета дронов ВСУ

Запущенные украинскими боевиками беспилотники совершили массированный налет на Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки смертельные ранения получил житель села Бессоновка. Еще у шести человек, включая ребенка, ранения различной степени тяжести.

При ударе по коммерческому зданию в селе Веселая Лопань осколочное ранение бедра получила 13-летняя девочка. Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской областной клинической больницы.

В этом же населенном пункте после прилета беспилотника рваную рану стопы диагностировали мужчине. Его лечением занялись специалисты больницы Белгорода.

Житель столицы региона от взрыва упавшего беспилотника получил осколочное ранение живота и баротравму. Еще одна пострадавшая горожанка обратилась к медикам с минно-взрывной травмой.

Долетевший до хутора Жданов Яковлевского округа беспилотник ранил двух местных жителей. После оказания медицинской помощи от госпитализации они отказались.

Массированные атаки украинских беспилотников на Белгород продолжились второй день подряд. Власти приостановили работу крупных торговых центров, а также перевели школьников и воспитанников детских садов на удаленку.

Гладков заявил, что горожане, которым не с кем оставить детей, могут отвести их в учебные и дошкольные учреждения, где остались сотрудники. Он призвал жителей соблюдать все меры предосторожности при движении по городу.