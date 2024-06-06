Ракетную опасность объявили в Воронежской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.
«Силы ПВО наготове», — написал он.
Глава региона посоветовал гражданам сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.
Днем 5 июня режим опасности атаки беспилотников вводили в Курской области. Также сирены сработали в Воронежской области.
По данным Минобороны РФ, военнослужащие нейтрализовали пять дронов ВСУ самолетного типа над территориями Курской, Воронежской и Белгородской областей за одну ночь.
Гусев сообщил, что беспилотник сбили на предельно малой высоте в окрестностях Воронежа. Пострадавших и разрушений на земле не было.