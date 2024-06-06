Ракетную опасность объявили в Воронежской области

Фото: Freepik

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Глава региона посоветовал гражданам сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

Днем 5 июня режим опасности атаки беспилотников вводили в Курской области. Также сирены сработали в Воронежской области.

По данным Минобороны РФ, военнослужащие нейтрализовали пять дронов ВСУ самолетного типа над территориями Курской, Воронежской и Белгородской областей за одну ночь.

Гусев сообщил, что беспилотник сбили на предельно малой высоте в окрестностях Воронежа. Пострадавших и разрушений на земле не было.

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