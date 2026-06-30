Ракетную опасность объявили в Московской области

Сигнал о ракетной опасности для Московской области выпустила областная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Сообщение появилось в официальном канале в мессенджере «Макс» .

Жителей попросили оставаться дома, не подходить к окнам и по возможности пройти в укрытие.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

На время действия предупреждения возможны перебои в работе мобильного интернета.

Гражданам напомнили, что снимать возможные прилеты или работу систем противовоздушной обороны запрещено. В случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов или ракет необходимо передать информацию по телефону 112.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений во всех аэропортах столичного авиаузла. Он подчеркнул, что воздушные гавани Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно прекратили прием и выпуск самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз режим ракетной опасности в Московской области объявляли в четверг, 5 июня. Такое предупреждение появилось в канале региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.