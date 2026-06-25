В Московской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявили в Подмосковье. Об этом сообщил канал в «Максе» РСЧС Московская область.

Режим был объявлен в 16:57. Во время действия предупреждения жителям рекомендовали пройти в укрытие либо оставаться дома и не приближаться к окнам. Гражданам, находящимся на улице или в автотранспорте посоветовали спрятаться в зданиях, подземных переходах или паркингах.

Власти напомнили, что фото и видеосъемка атакующих объектов или работы средств ПВО строго запрещена.

При обнаружении упавших беспилотных воздушных судов или их обломков следует позвонить по телефону «112». Для своевременного получения оповещений жителям региона рекомендуют установить приложение «112 МО».