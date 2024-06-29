Ракетную опасность объявили в Курской области

Врио губернатора Смирнов объявил о ракетной опасности в Курской области

Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности. Сообщение о тревоге в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора Алексей Смирнов.

Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, кладовой или ванной.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

До этого в Курской области ВСУ атаковали деревню Городище Рыльского района. В результате погибли пять человек, среди них — двое детей.

Утром 29 июня Вооруженные силы Украины снова атаковали Севастополь. В результате три человека получили осколочные ранения.