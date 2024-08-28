Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал и оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал он.

Позже Гладков сообщил об отмене угрозы ракетной опасности в регионе.

Днем, 28 августа, ВСУ нанесли удар по четырем населенным пунктам Белгородской области. Ранения получил мужчина, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочным ранением голени.

Ранее группы украинских боевиков и иностранных наемников пытались прорваться через границу России в районе села Нехотеевка и пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области. Пограничные войска дали отпор захватчикам.