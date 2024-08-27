ВСУ совершили попытки прорыва границы в Белгородской области

Группы украинских боевиков и иностранных наемников совершили попытки прорыва государственной границы России в районе села Нехотеевка и многостороннего автомобильного пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов, к Нехотеевке боевики прибыли к границе на бронированных машинах пехоты и при попытке перейти рубеж российские военные сначала открыли по незваным гостям огонь из артиллерии, а после вступили в бой.

В это же время около 300 украинских боевиков штурмом пошли на пропускной пункт «Шебекино». Отпор захватчикам дали пограничные войска. На место прибыли вертолеты. По данным канала, боевые действия продолжаются на обоих участках.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Авторы сообщения подчеркнули, что точно такую же тактику украинские боевики использовали во время проникновения в Курскую область, где третью неделю продолжаются боевые действия.

Telegram-канал «Военное обозрение» уточнил, что противник проник в Журавлевский лес, где понес потери в ходе огневого поражения. Еще одну попытку атаки зафиксировали около белгородского поселка Красная Яруга, где российские войска ликвидировали всех боевиков.

В минувший понедельник, 26 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о закрытии доступа к населенным пунктам Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа из-за ухудшения оперативной ситуации. Глава региона подчеркнул, что перспектив к улучшению он не видит.