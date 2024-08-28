Мирный житель пострадал из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мужчина получил ранения в селе Ясные Зори из-за атаки со стороны ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по четырем населенным пунктам Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате прилета боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени доставили в больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

Также в результате обстрела в частном доме и летней кухне выбило окна. На территории соседнего дома загорелась хозпостройка. Пожар оперативно потушили.

Гладков сообщил, что взрывное устройство сбросили с БПЛА в хуторе Церковный. После этого повреждения выявили в доме и гараже, также осколками посекло забор. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа полностью сгорел легковой автомобиль.

В результате атаки дрона в поселке Борисовка на парковке предприятия получил повреждения грузовой автомобиль. Оперативные службы продолжают работать на месте.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино. Пострадали два человека, с ранениями их доставили в районную больницу.