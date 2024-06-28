Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

В Белгородской области объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — предупредил он граждан.
В пятницу, 28 июня, житель Белгорода получил открытую рану бедра в результате атаки украинского беспилотника. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.
В тот же день в Белгородской области сгорели четыре автомобиля после атаки ВСУ при помощи дронов. Еще одна машина получила повреждения. ЧП произошли в селах Муром, Отрадное и Стригуны.